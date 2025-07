Volley, l’Italia trova la sorpresa Slovenia in semifinale. Squadra rinnovata e il precedente recente nel round robin

L’Italia ha sconfitto la Slovenia in due partite pilastro degli ultimi anni: la finale degli Europei 2021 e la semifinale dei poi trionfali Mondiali 2022. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sui balcanici e ha poi conquistato i titoli, poi ha regolato gli avversari con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-23) lo scorso 19 luglio durante la fase preliminare della Nations League. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi incroceranno gli uomini di coach Fabio Soli (Campione d’Italia con Trento) nella semifinale del prestigioso torneo.

L’appuntamento è per sabato 2 agosto (ore 09.00), ma conosciamo meglio la Slovenia e i suoi uomini di riferimento. L’opposto è il 29enne Toncek Stern, buon braccio esperto visto a Piacenza nel 2021-2022 dopo essere passato a Verona, Latina e Padova. Il bomber ha indossato le casacche di Olympiakos e Ziraat Bankasi Ankara nelle ultime stagioni, ora si accaserà a Lubiana ed è sempre stato una garanzia in Nazionale, come testimoniano i 16 punti odierni.

Lo schiacciatore Rok Mozic ha 23 anni e da diverse stagioni sta convincendo per la completezza del suo gioco, difende i colori di Verona e ha progressivamente incrementato il proprio bagaglio tecnico. L’altro martello Ziga Stern è uno degli innesti delle ultime stagioni: ha 31 anni ed è ormai un veterano, ha giocato anche in Italia (2018-2019 a Latina) e ultimemente ha giocato in Polonia con il Suwalki.

Il palleggiatore Uros Planinsic non è molto noto al grande pubblico, ma lo diventerà a breve visto che a breve indosserà la maglia di Verona. Ha 27 anni e nell’ultima stagione era in Olanda con i colori del Lycurgus, gioca in maniera molto silenziosa e può sorprendere. Il capitano è il forte centrale Jan Kozamernik, pilastro a Trento nelle ultime due stagioni vincendo Champions League e Scudetto: a muro si fa sempre valere e con i primi tempi fa la differenza. Al suo fianco il meno noto Saso Stalekar, a Lubiana l’ultimo anno dopo essere stato a Berlino.