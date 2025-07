Volley, l’Italia si arrende al Brasile: tie-break letale alle Universiadi, si giocherà per il bronzo

L’Italia non giocherà per la medaglia d’oro nel torneo di volley maschile alle Universiadi, la competizione multisportiva dedicata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale è stata battuta dal Brasile per 3-2 (18-25; 25-21; 25-17; 19-25; 15-13) nella semifinale andata in scena alla Max Schmeling Halle di Berlino e dovrà dunque accontentarsi di scendere in campo tra un paio di giorni per provare a conquistare la medaglia di bronzo, fronteggiando la parte del confronto tra Polonia e Giappone.

La nostra Nazionale è stata brava a recupera da 1-2 contro i verdeoro, ma si è poi dovuta inchinare al tie-break nell’intenso spalla a spalla che ha premiato i sudamericani, confermatisi ancora un tabù per gli azzurri. L’opposto Tommaso Guzzo (14 punti), gli schiacciatori Giulio Magalini (17) e Francesco Sani (10), i centrali Francesco Comparoni (7) e Andrea Truocchio (4) sotto la regia di Mattia Boninfante non sono bastati per contrastare gli ambiziosi avversari e si è così incappati nella prima sconfitta di questa spedizione.

Dall’altra parte della rete si sono esaltati Leonardo De Oliveira (15 punti), Paulo Ferreira (16), Guilherme Sabino (10) e Pietro Pereira (9), che cercheranno di replicarsi anche contro la vincente di Giappone-Polonia. Domani (mercoledì 23 luglio, ore 20.00) toccherà all’Italia femminile, che affronterà il Giappone nella finale per la medaglia d’oro.