Volley, l’Italia regola l’Iran e vince il girone ai Mondiali U19: ora un ottavo agevole

L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-1 (25-16; 26-28; 26-24; 25-17) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley maschile, conquistando così il primo posto nel gruppo C. Dopo il passo falso iniziale (ko al tie-break contro la Polonia), gli azzurri hanno prontamente rialzato la testa e hanno regolato Tunisia, Egitto e Spagna, prima dell’affermazione odierna contro i persiani, al termine di una partita combattuta nei due parziali centrali decisi ai vantaggi.

La nostra Nazionale ha così chiuso al comando il proprio raggruppamento con 4 successi (13 punti), davanti a Spagna (4 vittorie, 11 punti), Iran e Polonia (3 successi, 9 punti). Il primato permette agli azzurri di beneficiare di un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta, a incominciare dagli ottavi di finale contro il poco quotato Uzbekistan, padrone di casa a Tashkent e quarto nella Pool A dopo aver avuto la meglio su Turchia e Porto Rico.

L’appuntamento con l’ottavo di finale è per mercoledì 30 luglio (ore 14.00). Lo schiacciatore Manuel Zlatanov ha messo a segno 15 punti (3 ace) all’attivo sotto la regia del brillante Bryan Argilagos (6 punti), 13 punti (5 muri) per il centrale Jacopo Tosti (3 muri) e 25 per l’opposto Federico Argano. In doppia cifra anche il martello Andrea Giani (11), 7 marcature per il centrale Alessandro Benacchio (6). Tra le fila dell’Iran i migliori sono stati Amin (19), Naderi (16) e Armin (11).