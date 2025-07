Volley, l’Italia regola l’Egitto: seconda vittoria ai Mondiali U19, Zlatanov top scorer

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley maschile, in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan). Dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro la Polonia, la nostra Nazionale aveva regolato con il massimo scarto la modesta Tunisia e oggi si è replicata contro l’Egitto, imponendosi con un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-18). Tutto molto facile per gli azzurri, che occupano il secondo posto nella classifica del gruppo C con due successi (7 punti) alle spalle della Spagna (3 affermazioni, 8 punti), ma davanti a Iran (2 vittorie, 6 punti) e Polonia (un successo, 3 punti).

Il sestetto tricolore tornerà in campo lunedì 28 luglio per disputare lo scontro diretto con la Spagna, probabilmente decisivo per il primato nel raggruppamento. Le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, nei fatti l’Italia ha già messo in tasca l’approdo agli ottavi di finale ma sarà importante ottenere un buon piazzamento per godere di un tabellone sulla carta più agevole.

Lo schiacciatore Manuel Zlatanov ha chiuso da top scorer (12 punti) sotto la regia del brillante Bryan Argilagos (5 punti), 10 punti per il centrale Jacopo Tosti e 9 per l’opposto Federico Argano. In campo anche il martello Andrea Giani (6) e il centrale Alessandro Benacchio (5). Tra le fila della Tunisia i migliori sono stati Abo Gabal (16) ed Elbehiry (7).