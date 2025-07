Volley, l’Italia regola la Spagna di forza e infila il tris ai Mondiali U19. Zlatanov scatenato con 28 punti!

L’Italia ha sconfitto la Spagna per 3-1 (22-25; 31-29; 25-17; 29-27), avendo la meglio in una partita estremamente lottata che ha animato i Mondiali Under 19 di volley maschile. A Tashkent (capitale dell’Uzbekistan) la nostra Nazionale ha dovuto fare i conti con gli arrembanti iberici, riuscendo a spuntarla nelle tiratissime serie ai vantaggi che hanno deciso il secondo e il quarto set. Affermazione in rimonta per gli azzurri, che hanno così infilato il terzo successo in questa rassegna continentale di categoria dopo quelli ottenuti nei giorni scorsi contro Egitto e Tunisia, preceduti dalla sconfitta al tie-break nel match d’esordio disputato contro la Polonia.

L’Italia si è così issata in testa alla classifica del gruppo C con tre vittorie (10 punti), appena davanti a Iran (tre successi, 9 punti), Spagna (tre affermazioni, 8 punti) e Polonia (due vittorie, 6 punti). Gli azzurri si sono già garantiti la qualificazione agli ottavi di finale, ma sarà importante il piazzamento nel raggruppamento per usufruire di un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. Proprio per questo motivo sarà decisivo il confronto previsto domani contro l’Iran, ultima partita di questa fase della competizione e che metterà in palio il primato nel gruppo.

Lo schiacciatore Manuel Zlatanov si è scatenato dall’alto di un braccio dinamitardo e ha chiuso da top scorer con 28 punti (3 ace) all’attivo sotto la regia del brillante Bryan Argilagos (7 punti, 4 muri), 10 punti per il centrale Jacopo Tosti (3 muri) e 15 per l’opposto Federico Argano. In campo anche il martello Andrea Giani (6) e il centrale Alessandro Benacchio (6). Tra le fila della Spagna i migliori sono stati Irache (27 punti), Ofakor (13) e Tugores (11).