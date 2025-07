Volley, l’Italia regola la Corea del Sud e inizia l’avventura alle Universiadi. Magalini, Sani e Guzzo sugli scudi

L’Italia ha sconfitto la Corea del Sud con un secco 3-0 (25-23; 25-23; 25-19), debuttando con una bella vittoria nel torneo di volley maschile alle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti di tutto il mondo iscritti ai vari Atenei. Gli azzurri partivano con i favori del pronostico e hanno avuto la meglio sulla formazione asiatica senza particolari difficoltà, issandosi così al comando del gruppo D in attesa del confronto tra Germania e USA.

Proprio mentre la Nazionale maggiore sconfiggeva l’Ucraina in Nations League e ipotecava la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, la formazione universitaria ha brillato sotto l’impulso di giovani abituati alla Superlega e a contesti internazionali come gli schiacciatori Giulio Magalini (16 punti) e Francesco Sani (8 punti) e il palleggiatore Mattia Boninfante (6), in doppia cifra anche l’opposto Tommaso Guzzo (13), 8 marcature per il centrale Francesco Comparoni.

L’Italia tornerà in campo venerdì 18 luglio (ore 17.00) per fronteggiare la Germania padrona di casa alla Max Schmeling Halle di Berlino: si tratterà di uno scontro diretto di grande importanza in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.