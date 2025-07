Volley, l’Italia apre i Mondiali U19 con una sconfitta. La Polonia si inventa la rimonta al tie-break

L’Italia ha incominciato con una sconfitta la propria avventura ai Mondiali Under 19 di volley maschile, iniziati oggi a Tashkent (capitale dell’Uzbekistan). La nostra Nazionale è stata battuta dalla Polonia con il punteggio di 3-2 (20-25; 25-22; 25-22; 14-25; 20-18), al termine di un tie-break ai limiti del surreale.

Gli azzurri volano sul 9-2 e subiscono la rimonta dei biancorossi, che si procurano tre match-point non consecutivi, la nostra Nazionale li annulla ma poi non concretizza un paio di chance (17-16 e 18-17) e subisce il micidiale uno-due degli avversari. L’Italia si è inchinata nel big match del gruppo C, ma la qualificazione agli ottavi di finale non è compromessa.

Passeranno le prime quattro classificate e gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro Egitto, Spagna, Iran e Tunisia, che sarà la prossima avversaria degli azzurri. Non sono bastate le prestazioni degli attaccanti Manuel Hristo Zlatanov (25 punti) e Andrea Giani (14 punti), 11 punti (3 muri) per il centrale Lorenzo Ciampi affiancato da Jacopo Tosti (9) sotto la regia di Bryan Argilagos, che ha servito anche gli alternanti opposti Federico Argano (8) e Luca Romano (5). Tra le fila della Polonia si sono distinti Trawka (15), Olejniczak (11) e Glowa (9).