Volley, la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita: prima volta fuori dai confini, definite le date

La Supercoppa Italiana 2025 di volley maschile non si disputerà entro i confini nazionali: il trofeo verrà infatti assegnato a Dammam, località dell’Arabia Saudita e riferimento a livello mondiale in ambito petrolifero. Si tratterà di una prima volta lontano dal Bel Paese per una competizione nata nell’ormai lontano 1996, l’appuntamento è per il 7-8 novembre (quindi un venerdì e un sabato, per assecondare le esigenze locali).

L’ufficialità è arrivata dopo un incontro tra i vertici della Lega Pallavolo Serie A, Ali Mohammed Alamri (in rappresentanza di Saudi Crown) e Abdullh Alkholify (per la Saudi Arabian Volleyball Federation). A scendere in campo saranno le squadre che hanno disputato l’ultima finale scudetto (Trento e Civitanova) e che si sono contese l’ultima Coppa Italia (la Lube vincitrice e Verona), a cui si aggiunge Perugia (seconda in regular season alle spalle dei dolomitici, poi Campioni d’Italia).

Le semifinali si disputeranno nella giornata di venerdì, mentre il sabato le due vincitrici si contenderanno il trofeo. Perugia ha vinto le ultime tre edizioni (nonché cinque delle ultime sei e sei delle ultime otto), imponendosi al tie-break contro la Lube (2022 e 2023) e Trento (2024). Massimo Righi, Presidente della Lega Pallavolo Serie A, ha dichiarato: “È tanto tempo che cerchiamo di esportare uno dei nostri eventi all’estero, in quanto riteniamo fermamente che la SuperLega sia pronta ad un ulteriore salto di qualità e sapevamo non sarebbe stato semplice. Siamo orgogliosi di esserci riusciti; la Del Monte® Supercoppa sarà la prima manifestazione ufficiale di uno sport di squadra italiano giocata all’estero, escluso naturalmente il calcio.