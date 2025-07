Volley, la Polonia regola il Giappone dopo due set equilibrati e merita la semifinale di Nations League

La Polonia ha sconfitto il Giappone per 3-0 (25-23; 26-24; 25-12) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2025 di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno sofferto nei primi due set contro i sempre agguerriti asiatici: nel parziale d’apertura hanno rimontato da 12-16 e si sono imposti di misura, nella seconda frazione si sono visti recuperare da 8-4 e 16-13 e sono poi riusciti a prevalere ai vantaggi. A quel punto i biancorossi hanno messo il turbo, hanno dominato il terzo set e si sono meritati il passaggio del turno.

La Polonia se la dovrà vedere contro il Brasile in un testa a testa particolarmente atteso nella prestigiosa competizione internazionale, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno l’Italia (ieri capace di battere Cuba per 3-1) e la Slovenia (oggi capace di detronizzare la Francia, detentrice del trofeo e Campionessa Olimpica). Proprio i polacchi sembrano essere i favoriti della competizione, ma l’esame contro i sudamericani, in programma sabato 2 agosto (ore 13.00), si preannuncia particolarmente interessante ed equilibrato.

Sul campo di Ningbo (Cina) va segnalata la prova di spessore da parte dell’opposto Sasak (15 punti, 2 muri, 3 ace) e del martello Fornal (11 punti, 4 muri), affiancato di banda da Semeniuk (6) e Wilfredo Leon (3). Al centro hanno giocato il capitano Kochanowski (7) e Nowak (4), Komenda in cabina di regia. Al Giappone non sono bastati il bomber Miyaura (17 punti) e il martello Ishikawa (11 punti per il capitano).