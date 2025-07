Volley: Italia, attenta a a Cuba! Tante stelle tra i caraibici e l’eterno Simon

L’Italia affronterà Cuba nei quarti di finale della Nations League 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per mercoledì 30 luglio (ore 09.00) a Ningbo (Cina), gli azzurri partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare molto attenti alla formazione caraibica, squadra fisica che è in grado di impensierire le big del circuito internazionale e che potrà mettere in difficoltà i Campioni del Mondo. Da non dimenticare l’ottavo di finale della rassegna iridata di tre anni fa, quando i ragazzi del CT Fefé De Giorgi faticarono parecchio prima di avere la meglio e lanciare così la volata verso il trionfo finale.

Cuba ha concluso al settimo posto in classifica generale con sei successi, tra cui spiccano quelli contro il Brasile (al tie-break) e la Polonia (per 3-1), e ha trascinato la Francia al tie-break. Per il resto ha regolato Germania, Serbia e Olanda per 3-1; ha avuto la meglio sulla Bulgaria per 3-2; ha perso con l’Ucraina, l’Argentina e la Cina al tie-break; ha perso per 3-1 con Slovenia e USA. Si tratta a tutti gli effetti di una formazione da rispettare e da prendere con le pinze se si vorrà meritarsi la semifinale da disputare sabato 2 agosto contro la vincente del confronto tra la Francia e la Slovenia.

Le stelle non mancano, a cominciare dal mitico centrale Robertlandy Simon, arcigno 38enne che ha dettato legge a più riprese anche in Italia (attualmente con Piacenza) a suon di primi tempi impattanti e di micidiali rotazioni al servizio. Lo schiacciatore Marlon Yant ha sempre avuto il braccio pesante: il 24enne ha difeso i colori di Civitanova dal 2020 al 2024, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo ed è in grado di fare la differenza con un gioco asfissiante.

L’altro martello Miguel Angel Lopez ha giocato nelle ultime stagioni tra Brasile e Giappone, ma durante la fase preliminare della Nations League ha fatto vedere il suo valore ed è stato preferito a Osniel Mergarejo, visto a Milano nel biennio 2022-2024. In diverse partite dell’ultimo mese e mezzo si è notata l’ottima efficienza del bomber José Masso: uomo da Champions League, si è appena trasferito dal Friedrichshafen al PAOK ed è forse un po’ troppo sottovalutato. Fanno meno rumore l’altro centrale Javier Concepcion e il palleggiatore Julio Gomez.