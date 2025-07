Volley, il Brasile viene messo alle corde dalla Cina: rimonta sofferta e semifinale in Nations League

Doveva essere una passeggiata e invece il Brasile è stato chiamato a una maratona di oltre due ore per avere la meglio sulla Cina nei quarti di finale della Nations League di volley maschile. I verdeoro partivano con tutti i favori del pronostico contro la poco accreditata compagine asiatica, che però si è scatenata di fronte al proprio pubblico di Ningbo (Cina) e ha sognato quello che sarebbe stato uno scalpo clamoroso.

I padroni di casa si sono imposti nella lunga serie ai vantaggi del primo set e poi hanno creato diversi grattacapi ai sudamericani nel secondo e nel quarto parziale. Il Brasile ha vinto per 3-1 (29-31; 25-19; 25-16; 25-21) e si è così qualificato alle semifinali della prestigiosa competizione internazionale itinerante: sabato 2 agosto tornerà in campo per fronteggiare la vincente della sfida tra Polonia e Giappone, prevista giovedì 31 luglio (ore 13.00).

Dall’altra parte del tabellone, invece, l’Italia, oggi giustiziera di Cuba per 3-1, attende chi avrà la meglio nel confronto tra Francia e Slovenia (domani, ore 09.00). Onore al merito alla Cina, che nella fase preliminare aveva conquistato soltanto due vittorie su dodici partite giocate e che era stata ammessa alla Final Eight in quanto Paese ospitante, e che oggi ha fatto tremare la prima classificata della fase a girone unico in maniera decisamente sorprendente.

L’opposto Alan ha fatto la differenza con 26 punti, 10 punti per il martello Bergmann affiancato di banda dal capitano Lucarelli (6), al centro Matheus (9) e Flavio (6) sotto la regia di Fernando. Alla Cina non sono bastati gli attaccanti Wen (15), Jiang (11) e Yu (10).