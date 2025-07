Volley, i convocati dell’Italia per le Finals di Nations League: 14 azzurri a Ningbo

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley, Ferdinando De Giorgi, ha diramato l’elenco dei 14 azzurri convocati per le Finals della Nations League 2025, in calendario a Ningbo, in Cina, da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto.

Il percorso di avvicinamento dell’Italia inizierà domani, giovedì 24 luglio, al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma con un collegiale, mentre la partenza per la Cina è prevista per sabato 26. Gli azzurri nei quarti di finale, in programma mercoledì 30 luglio alle ore 09.00 italiane, affronteranno Cuba.

L’Italia ha chiuso la prima fase al secondo posto, mentre i caraibici si sono classificati settimi: in caso di successo gli azzurri affronteranno in semifinale, programmata per sabato 2 agosto alle ore 13.00 italiane, la vincente della sfida tra Francia e Slovenia.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

PALLEGGIATORI – Simone Giannelli (C) e Riccardo Sbertoli

CENTRALI – Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo e Giovanni Sanguinetti

SCHIACCIATORI – Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia e Luca Porro

OPPOSTI – Kamil Rychlicki e Yuri Romanò

LIBERI – Fabio Balaso e Domenico Pace

IL CALENDARIO DELLE FINALS 2025

Mercoledì 30 luglio

09.00 – Italia-Cuba

13.00 – Brasile-Cina

Giovedì 31 luglio

09.00 – Francia-Slovenia

13.00 – Giappone-Polonia

Sabato 2 agosto

09.00 – Semifinale 1

13.00 – Semifinale 2

Domenica 3 agosto

09.00 – Finale 3°/4° posto

13.00 – Finale 1°/2° posto