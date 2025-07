Volley, i convocati dell’Italia per il collegiale verso la Nations League

L’Italia ha conquistato sei vittorie nelle prime otto partite disputate nella Nations League di volley maschile, issandosi al terzo posto in classifica generale e buttandosi nel pieno della lotta per la qualificazione alla Final Eight. I Campioni del Mondo hanno osservato alcuni giorni di riposo e anche settimana prossima non scenderanno in campo per degli incontri ufficiali, dunque si alleneranno a Cavalese (in provincia di Trento), dove andrà in scena un collegiale di preparazione.

Il CT Fefé De Giorgi ha indetto questa sessione, prevista dal 5 all’11 luglio, per prepararsi al meglio in vista dell’ultima settimana della fase preliminare di Nations League: i quattro incontri conclusivi si disputeranno a Lubiana (Slovenia) dal 16 l 20 luglio. Tra i convocati spiccano tutti i punti di riferimento del gruppo che si è alternato nelle prime due settimane di gioco, con alcuni innesti.

Fefé De Giorgi ha convocato: Riccardo Sbertoli, Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Gabriele Laurenzano, Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi, Yuri Romanò, Francesco Recine, Simone Anzani, Luca Porro, Giovanni Gargiulo, Mattia Bottolo, Fabio Balaso, Domenico Pace, Edoardo Caneschi, Roberto Russo, Simone Giannelli.