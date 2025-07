Volley, Francia o Slovenia: chi è meglio per l’Italia nella semifinale di Nations League?

L’Italia si è qualificata alle semifinali della Nations League 2025 di volley maschile, regolando Cuba per 3-1 e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni del Mondo torneranno in campo sabato 2 agosto (ore 09.00) per fronteggiare la vincente della sfida tra Francia e Slovenia, quarto di finale in programma giovedì 31 luglio (ore 09.00). Quale sarebbe l’avversaria migliore per gli azzurri sul campo di Ningbo (Cina)?

Gli ultimi precedenti con i Galletti non sono particolarmente confortanti: ko al tie-break nei quarti della precedente Nations League, sconfitta per 3-0 nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024 (i transalpini conquistarono la medaglia d’oro regolando la Polonia con il massimo scarto, il sestetto tricolore si arrese agli USA nella finale per il terzo posto) e battuta d’arresto per 3-1 lo scorso 14 giugno durante la fase preliminare della Nations League.

Decisamente meglio gli ultimi confronti di rilievo contro i balcanici: 3-0 lo scorso 19 luglio a Lubiana durante la fase preliminare della Nations League, mentre sono più datate la semifinale dei trionfali Mondiali 2022 (3-0) e la finale degli Europei 2021 (3-2). Guardando questo storico sarebbe preferibile una sfida contro la Slovenia, che però partirà chiaramente sfavorita nello scontro diretto di domani e sarà chiamata a un’impresa per sovvertire il pronostico della vigilia.

La Francia, terza in classifica dopo la fase preliminare, può fare affidamento su uomini di un certo calibro: il nuovo opposto Theo Faure, gli schiacciatori Yacine Louati, Mathis Henno e Trevor Clevenot, il palleggiatore Antoine Brizard, i centrali Mousse Gueye e François Huetz (sono due novità, ma Barthelemy Chinenyeze e Nicolas Le Goff sono in rosa), il libero Jenia Grebennikov. La Slovenia, sesta in graduatoria, fa sulla carta meno paura con il bomber Toncek Stern, i martelli Rok Mozic e Ziga Stern, il centrale Jan Kozamernik.