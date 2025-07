Volley femminile, Velasco aggiunta una convocata per il collegiale di Cervia: rinforzo per l’Italia

La Nazionale Italiana di volley femminile si trova in collegiale a Cervia (in provincia di Ravenna): il raduno è incominciato lo scorso 28 giugno e si protrarrà fino al 4 luglio. Il CT Julio Velasco aveva convocato sedici giocatrici, ma nelle ultime ore ha deciso di rimpolpare il gruppo di un’unità, chiamando in Emilia-Romagna anche la centrale Anna Gray, che completa così il reparto in cui figurano la capitana Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari e Linda Nwakalor.

Per il resto sono presenti tutte le big: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, le palleggiatrici Alessia Orro e Carlotta Cambi; le schiacciatrici Myriam Sylla, Alice Degradi, Stella Nervini, Gaia Giovannini; i liberi Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino. Le azzurre hanno vinto le prime otto partite della Nations League, svettano in testa alla classifica generale da imbattute e hanno ormai ipotecato la qualificazione alla Final Eight.

Le Campionesse Olimpiche torneranno in scena dal 9 al 13 luglio in quel di Apeldoorn (Paesi Bassi) dove affronteranno Belgio, Serbia, Turchia e le padrone casa: sarà l’ultimo tour de force prima degli atti conclusivi che metteranno in palio il trofeo, tra l’altro conquistato proprio dalle azzurre la scorsa estate prima dell’apoteosi a cinque cerchi.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Carlotta Cambi, Jennifer Boldini.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Anna Adelusi.

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Alice Degradi, Gaia Giovannini, Stella Nervini.

CENTRALI: Sarah Fahr, Anna Danesi, Anna Gray, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor.

LIBERI: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.