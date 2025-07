Volley femminile, sorteggiati i gironi della Champions League: quattro italiane in corsa, evitati i derby

In Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2025-2026 di volley femminile: sono stati composti cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff. L’Italia sarà presente con quattro squadre: Conegliano, Milano e Scandicci si erano qualificate attraverso la Serie A1, ma è poi arrivata anche la wild card per Novara.

Conegliano si presenterà per difendere il titolo e incomincerà il proprio cammino nel gruppo D insieme alle polacche del Commercecon Lodz, alla tedesche del Dresda e alle ricchissime turche dell’Ankara Spor Kulubu (wild card). Milano ci riproverà dopo aver perso con le Pantere nella finale del 2024 e nella semifinale del 2025, incrociando le forti turche dell’Eczacibasi Istanbul, le modeste serbe dell’Ok Zeleznicar Lajkovac e una compagine proveniente dai preliminari.

Scandicci sarà ai nastri di partenza dopo l’atto conclusivo giocato a maggio e il sorteggio non ha sorriso alle toscane, che incroceranno subito il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti oltre alle rumene del Volei Alba Blaj e a una squadra reduce dai preliminari. Per Novara, invece, due rivali molte ostiche come il Fenerbahce Istanbul e le polacche del Budowlani Lodz, oltre a una ammessa dai preliminari.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

POOL A: VakifBank Istanbul, Scandicci, Alba Blaj, qualificata dai preliminari.

POOL B: Fenerbahce Istanbul, Budowlani Lodz, Novara, qualificata dai preliminari.

POOL C: Milano, Eczacibasi Istanbul, Ok Zeleznicar Lajkovac, qualificata dai preliminari.

POOL D: Conegliano, Commercecon Lodz, Dresda, Ankara Zeren Spor Kulubu.

POOL E: Developres Resovia, Palmberg Schwerin, Paris Saint Cloud, qualificata dai preliminari.