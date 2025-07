Volley femminile, mercato 2025: i colpi di A1 realizzati e chi ha lasciato l’Italia

Il mercato estivo della Serie A1 femminile di volley procede senza strappi sensazionali dall’estero, ma con alcune operazioni mirate che promettono di rafforzare l’equilibrio del massimo campionato italiano. Dopo una stagione dominata in lungo e in largo dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano, capace di vincere tutte le competizioni disputate, la parola d’ordine sembra essere continuità, ma non mancano le novità.

Conegliano, come prevedibile, ha confermato il nucleo vincente, andando a lavorare sulla panchina, che appare sempre più di qualità. Sono arrivate l’alzatrice Jenna Ewert e la centrale Matilde Munarini, entrata nella prima parte dell’estate nel giro della Nazionale maggiore, ma soprattutto è arrivata da Milano Nika Daalderop, che potrà essere un settimo elemento forse più efficace di Lukasik, pur preziosa nelle tante uscite della stagione scorsa.

Tanti cambiamenti, e non è ancora finita, in casa Vero Volley Milano, che ha perso l’alzatrice Alessia Orro ma lavora per consolidare il proprio status da contender. Pur rischiando di perdere Miriam Sylla, destinata secondo le voci al Galatasaray, il club lombardo ha puntellato la rosa con l’ingaggio della palleggiatrice Francesca Bosio, forse il colpo più clamoroso dell’estate almeno finora, del libero Eleonora Fersino e dell’opposta Nicole Modesti e della schiacciatrice ex Conegliano Khalia Lanier che potrebbe anche conquistarsi il posto da titolare, il tutto a supporto di un organico che può ancora contare su nomi come Egonu, Kurtagic e Pietrini, tanto per fare qualche nome.

Movimenti interessanti anche per la Savino Del Bene Scandicci, che ha rivoluzionato il reparto schiacciatrici in banda (Antropova resta il punto fermo da opposta), affidandosi a Caterina Bosetti (ex Vakifbank), Avery Skinner, la ex Perugia Gaia Traballi e la statunitense Sarah Franklin, che arriva dalla LOVB. Novità anche al centro con l’ingaggio di Camilla Weitzel.

Altro mercato importante quello di Novara, che ha inserito la regista Carlotta Cambi, da Chieri, la centrale Indy Baijens e la schiacciatrice Britt Herbots, tornando a comporre un asse palleggiatrice-opposta potenzialmente esplosivo. A queste si aggiungono gli arrivi di Giulia Melli e l’alzatrice Giulia Gennari.

Chi sta lavorando con grande attenzione è la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, che ha inserito la potente opposta Anett Nemeth, le schiacciatrici Alice Degradi e Stella Nervini, assi portanti della Nazionale di Velasco, oltre alla palleggiatrice Karla Antunovic e alla centrale Sofia Ferrarini. La panchina è stata affidata a Nicola Negro, chiamato a rilanciare le ambizioni del club piemontese.

Movimenti in doppia cifra per la UYBA Busto Arsizio, che ha rinnovato profondamente la squadra puntando sull’opposta Valentina Diouf, tornata dopo un periodo all’estero, e sulle schiacciatrici Melanie Parra, Valeria Battista, Francesca Parlangeli e Alice Torcolacci. Sono ben sette i nuovi arrivi complessivi, compresi quelli della palleggiatrice Namami Seki, ottimo colpo da Conegliano.

Attivissima anche la Megabox Vallefoglia, che ha tesserato l’opposta Adelina Ungureanu, la palleggiatrice Raquel Lázaro e la schiacciatrice Valentina Bartolucci, oltre a Mikaela Stovnanova e Nadholi Thokbuom. La squadra marchigiana punta a migliorare il rendimento dello scorso anno, affidandosi anche al talento emergente Gaia Giovannini.

Più contenuto ma non meno strategico il mercato del Volley Bergamo 1991, che accoglie Kendall Kipp nel ruolo di opposta e Chidera Blessing Eze come alzatrice, dopo essersi messa in luce in Nazionale, mentre come opposta arriva anche Emilia Weske. A queste si aggiungono l’esperta centrale Jenny Mosser e la regista Federica Ferrario, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati al PalaFacchetti.

Tra i club di seconda fascia, la Bartoccini Perugia rinnova con Alessia Mazzaro, Sofia Turlà e Kashauana Williams, mentre Honda Olivero Cuneo accoglie l’opposta Bintu Diop, la centrale Princess Atamah e il libero Linda Magani. Il Bisonte Firenze registra il ritorno della palleggiatrice Jolien Knollema e gli ingaggi di Alice Nardo e Beatrice Arfigiolo.

A chiudere la carrellata dei colpi principali, ci sono le novità in casa Omag-Mt San Giovanni in M.No, che si affida alla schiacciatrice Edinara Brancher, e il mercato della CBF Balducci Hr Macerata, dove spiccano i nuovi innesti di Natasza Ornoch, Isidora Kockarević e Suvi Kokkonen.

Un mercato dunque senza nomi altisonanti dall’estero, ma con tanti ritorni e innesti funzionali. La A1 femminile 2025/26 si preannuncia equilibrata, con Conegliano saldamente in vetta ma con almeno tre-quattro formazioni pronte a colmare il divario.