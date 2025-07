Volley femminile, l’Italia vola sul 2-0 e poi subisce la rimonta della Turchia: ko in semifinale agli Europei U16

L’Italia si è issata sul 2-0 e 16-13 contro la Turchia nella semifinale degli Europei Under 16 di volley femminile, ma ha poi subito la rimonta rabbiosa delle anatoliche, capaci di ribaltare il terzo set, di risalire da 10-13 nel quarto parziale e poi di giganteggiare nel tie-break. Le azzurre si sono spente proprio sul più bello, dopo aver dominato in lungo e in largo per due frazioni e dopo aver dimostrato un gioco spumeggiante a Tirana (Albania).

Le ragazze di coach Monica Cresta avevano vinte le sette partite disputate nel girone e si erano presentate baldanzose a questo appuntamento da dentro o fuori, ma purtroppo è mancata quell’incisività nel momento caldo e ci si dovrà accontentare di scendere in campo per disputare la finale per la medaglia di bronzo contro la perdente di Cechia-Polonia.

Non sono bastati i 22 punti dell’opposto Seyna Maura Gaye, le 18 marcature della schiacciatrice Matilde Borello (2 muri, 2 ace) affiancata di banda da Sofia Martinengo (9), i dieci sigilli della centrale Alice Pettiti (4 muri) spalleggiata da Anna Giulia Sonego (3) sotto la regia di Erika Jakic (7 punti, 5 ace), Kaila Simeonov il libero. A trascinare la Turchia sono state Ecrin Selis Turkyasar (23 punti) e Nejla Guzonjic (12).