Volley femminile, l’Italia vince le Universiadi! Malual, Omoruyi ed Eze mattatrici

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile che ha animato le Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia e ha sconfitto il Giappone per 3-1 (25-19; 21-25; 25-16; 25-14) nella finale andata in scena alla Max Schmeling Halle di Berlino, concludendo da imbattuta la propria avventura in questa competizione.

Le azzurre hanno avuto un passaggio a vuoto nella secondo frazione e hanno perso il primo set in questa settimana di gioco in Germania (dopo aver travolto USA, Cina Taipei, Australia, Cechia, Germania con il massimo scarto), ma poi hanno rimesso in chiaro le cose e hanno dominato i due parziali successivi, chiudendo i conti con grande disinvoltura. Le ragazze di coach Carlo Parisi hanno portato il titolo alle nostre latitudini per la seconda volta nella storia, a distanza di sedici anni dal sigillo di Belgrado.

Prova di grande spessore da parte dell’opposto Adhuoljok Malual, autrice di 22 punti. In spolvero anche la schiacciatrice Loveth Omoruyi (20 punti), affiancata di banda da una pimpante Alice Nardo (17 punti). In doppia cifra anche la centrale Benedetta Maria Sartori (14 punti per la capitana) spalleggiata da Matilde Munarini (2) sotto la regia di una convincente Chidera Eze, Martina Armini il libero. Tra le fila delle nipponiche le migliori sono state Ameze Miyabe (13) e Haruka Oyama (10).