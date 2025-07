Volley femminile, l’Italia travolge la Tunisia: terza vittoria ai Mondiali U19

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley femminile: dopo il 3-0 rifilato al Cile e il 3-1 inflitto al Belgio, le azzurre hanno regolato con disinvoltura la poco quotata Tunisia, imponendosi con un netto 3-0 (25-23; 25-22; 25-18). La nostra Nazionale si conferma a punteggio pieno al comando del proprio girone.

Tre successi (nove punti) davanti a Cina (tre vittorie, otto punti) e Giappone (due vittorie, 7 punti) alla vigilia dei due scontri diretti con le formazioni asiatiche, ma con la certezza di avere incamerato la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la giornata di riposo prevista per sabato si tornerà in campo domenica 6 luglio, sempre Vrnjacka Banja (Serbia), per la sfida alla Cina.

Caterina Peroni ha chiuso da top scorer (12 punti), in doppia cifra anche Ludovica Tosini (10 punti), 8 punti per l’altra attaccante Stella Caruso. La regista Asia Spaziano (2) ha guidato bene il sestetto, grande prova sottorete delle centrali Alice Guerra (7 punti, 5 muri) e Alessandra Talarico (7 punti, 3 muri). Tra le fila della Tunisia la migliore è stata la bomber Ben Hamida (13 punti).