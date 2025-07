Volley femminile, l’Italia sfiderà la Polonia in Nations League: Cina sorpresa, Stysiak scatenata

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. Le azzurre hanno regolato gli USA con il massimo scarto e torneranno in campo sabato 26 luglio a Lodz per fronteggiare le padrone di casa, che oggi hanno avuto la meglio sulla Cina per 3-2 (17-25; 25-20; 19-25; 25-19; 15-12). Le biancorosse hanno saputo recuperare da 1-2 e poi hanno prevalso in un tie-break al cardiopalma, spinte da un pubblico caloroso che rappresenterà un ostacolo in più per le Campionesse Olimpiche.

Le ragazze del CT Julio Velasco incroceranno nuovamente la Polonia come dodici mesi fa, quando poi andarono a conquistare il titolo battendo il Giappone nell’atto conclusivo, preludio dell’apoteosi a cinque cerchi in quel di Parigi. Questa sera si è messa in mostra l’opposto Magdalena Stysiak, autrice di 25 punti (3 muri) e ben spalleggiatrice dalle schiacciatrici. Di banda si sono alternate Czyrnianska (16 punti, 2 muri, 2 ace), Lukasik (11) e Damaske (11).

Va ricordato che è assente la palleggiatrice Joanna Wolosz (stella assoluta della pallavolo polacca e mattatrice dei grandi trionfi ottenuti da Conegliano), in coppia cifra anche la centrale Korneluk (13 punti con 4 muri per la capitana) affiancata da Gryka (2). Alla Cina non sono bastate le attaccanti Wu (25 punti) e Zhuang (20), in doppia cifra anche la capitana Gong e la centrale Wang (11).