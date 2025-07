Volley femminile, l’Italia regola il Belgio: seconda vittoria ai Mondiali U19

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14), conquistando così la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale si è imposta in rimonta alla Sports Hall di Trstenik (Serbia) e si conferma così al comando della classifica del gruppo D a punteggio pieno. Le azzurre torneranno in campo venerdì 4 luglio (ore 21.15) per affrontare la modesta Tunisia prima di due incroci particolarmente impegnativi contro Cina e Giappone.

Prestazione particolarmente rilevante da parte dell’attaccante Caterina Peroni (18 punti), in doppia cifra anche Stella Caruso (10) e Ludovica Tosini (13), 9 marcature a testa per le centrali Alessandra Talarico e Veronica Quero sotto la regia della capitana Asia Spaziano (4), Carola Bonafede il libero. Tra le fila del Belgio la migliore è stata Maes (13).