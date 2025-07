Volley femminile, l’Italia domina il ranking FIVB: n. 1 del mondo con l’oro olimpico e due Nations League!

L’Italia ha infilato la 29ma vittoria consecutiva in incontri ufficiali di volley femminile: l’ultima sconfitta risale al 1° giugno 2024, quando le azzurre persero al tie-break contro il Brasile a Macao in Nations. Dopo il ko rimediato in quella trasferta cinese, le ragazze del CT Julio Velasco si sono rivelate insuperabili e hanno conquistato due Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, senza mai inchinarsi al cospetto delle avversarie di turno.

Anna Danesi e compagne alzarono al cielo il prestigioso trofeo internazionale la scorsa estate prima dell’apoteosi a cinque cerchi, poi stasera si sono replicate a Lodz regolando il Brasile per 3-1. La nostra Nazionale si è scatenata negli ultimi quattordici mesi e si è issata di forza in testa al ranking FIVB, dove svetta con 474,26 punti all’attivo. L’Italia è numero 1 del mondo con un vantaggio enorme nei confronti delle più immediate inseguitrici: Brasile (426,80), Polonia (365,17), Cina (348,60), Giappone (348,27) e Turchia (337,60).

Ricordiamo che il ranking viene redatto secondo un algoritmo complesso che prevede che una Nazionale possa perdere o guadagnare punti a seconda di una vittoria o di una sconfitta, del punteggio dell’incontro, della caratura dell’avversaria e dell’importanza dell’evento in cui ha luogo. Le amichevoli non vengono prese in considerate, si tornerà a fare sul serio tra meno di un mese in occasione dei Mondiali che si disputeranno in Thailandia, dove l’Italia si presenterà con i favori del pronostico.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (27 luglio)

1. Italia 474,26

2. Brasile 426,80

3. Polonia 365,17

4. Cina 348,60

5. Giappone 348,27

6. Turchia 337,60

7. USA 332,77

8. Paesi Bassi 262,75

9. Serbia 261,84

10. Germania 252,03