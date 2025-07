Volley femminile, l’Italia conquista il bronzo agli Europei U16. Nuove azzurre si svelano

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Under 16 di volley femminile: dopo aver perso la semifinale contro la Turchia, subendo la rimonta da 0-2 e 13-16, le azzurre hanno regolato la Cechia per 3-0 (25-16; 28-26; 25-13) nella finale per il terzo posto della rassegna continentale di categoria andata in scena a Tirana (Albania).

La nostra Nazionale si è confermata sul podio di questa manifestazione dopo i trionfi del 2017 e del 2023 inframezzati dagli argenti del 2019 e del 2021. Le ragazze di coach Monica Cresta si sono rivelate decisamente superiori alle avversarie, che ieri avevano ceduto alla Polonia nell’altra semifinale. Il risultato va archiviato con favore e deve essere visto in prospettiva, considerando la giovane età delle giocatrici scese in campo.

Le azzurre hanno dominato il primo e il terzo set, mentre nel secondo hanno subito un recupero da 19-17 e si sono trovate sotto per 24-21, annullando complessivamente quattro set-point prima di imporsi ai vantaggi. Prova di spessore da parte dell’opposto Seyna Maura Gaye (17 punti, 3 ace), della schiacciatrice Matilde Borello (16 punti, 3 ace) e della centrale Anna Giulia Sonego (9 punti, 7 muri) sotto la regia di Erika Jakic (8 punti, 3 muri). A referto anche Sofia Martinengo (6), Chiara Bianchin (5), Alice Pettiti (3) e il libero Kaila Simeonov.