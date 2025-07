Volley femminile, l’Italia completa l’en-plein: Olanda travolta, primo posto in Nations League e striscia eguagliata

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-0 (25-23; 28-26; 25-18) e ha conquistato la dodicesima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, chiudendo la fase preliminare al primo posto da imbattuta. Le Campionesse Olimpiche sono state impeccabili ad Apeldoorn, regolando le padrone di casa con il massimo scarto dopo la maratona di ieri contro la Turchia e infilando il venticinquesimo successo di fila: le ragazze del CT Julio Velasco hanno eguagliato la storica striscia della Nazionale di Massimo Barbolini datata 2007-2008, condita dai trionfi agli Europei e in Coppa del Mondo.

Le azzurre si erano già da tempo qualificate alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante e ai quarti di finale affronteranno l’ottava classificata della graduatoria stilata al termine delle dodici giornate in programma: l’avversaria sarà una tra Germania e USA, l’identità verrà svelata nel corso della giornata dopo i risultati degli incontri tra le americane e la Cina e tra le tedesche e la Repubblica Dominicana.

L’Italia è stata brava a recuperare da 13-17 nel primo parziale, ha annullato due set-point sul 24-25 e 25-26 nella seconda frazione, ha dominato in lungo e in largo il terzo set. L’opposto Ekaterina Antropova ha giocato da titolare al posto di Paola Egonu e ha messo a segno 25 punti (3 muri, 2 ace), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (10 punti, 3 muri, 2 ace) affiancata in reparto dalla capitana Anna Danesi (3).

La schiacciatrice Myriam Sylla (4 punti) ha accusato un dolore a un ginocchio ed è rimasta in panchina al termine del primo set venendo sostituita da Gaia Giovannini (7) accanto a Stella Nervini (7) sotto la regia di Alessia Orro (3), Monica De Gennaro il libero. Tra le fila delle oranje le migliori sono state Dambrink (16 punti), Gerritsen (7) e Vos (7).