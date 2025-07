Volley femminile, l’Italia batte il Giappone e vince il girone ai Mondiali U19: ora gli ottavi

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 (25-21; 16-25; 25-22; 25-21) e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley femminile, completando la fase a gironi a punteggio pieno e chiudendo il gruppo D al comando. Dopo aver regolato Cile, Belgio, Tunisia e Cina, le ragazze della CT Roberta Maioli hanno prevalso anche contro la quotata compagine asiatica, dettando legge nei testa a testa che hanno animato il terzo e il quarto set.

Le azzurre hanno saputo regolare un avversario molto ostico, che come da tradizione è decisamente abile in difesa e inscena un gioco veloce in attacco. Le nostre portacolori hanno insistito in fase offensiva e a lungo andare hanno schiantato le rivali, a cui non sono bastati i 24 punti della bomber Rion Chuganji. L’Italia tornerà in campo martedì 8 luglio per affrontare la poco quotata Argentina agli ottavi di finale: la quarta classificata della Pool B è inferiore alla nostra Nazionale, che può proseguire il cammino a Vrnjačka Banja (Serbia).

Prova sopra le righe da parte delle attaccanti Ludovica Tosini (19 punti), Caterina Peroni (12) e Stella Caruso (9), in doppia cifra anche la centrale Alessandra Talarico (11 punti) affiancata in reparto da Veronica Quero (9 punti) sotto la regia di Asia Spaziano, Carola Bonafede il libero.