Volley femminile, l’Italia apre i Mondiali U19 con una comoda vittoria

L’Italia ha incominciato con una comoda vittoria la propria avventura ai Mondiali Under 19 di volley femminile, incominciati oggi tra Vrnjacka Banja (Serbia, sede del girone delle azzurre) e Osijek (Croazia). La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia contro il poco quotato Cile, imponendosi con un secco 3-0 (25-9; 25-17; 25-11). Le ragazze della CT Roberta Maioli hanno preso comodamente il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso la pratica senza particolari patemi d’animo.

Ludovica Tosini ha chiuso da top scorer con 15 punti, in doppia cifra anche l’attaccante Caterina Peroni (12) e la centrale Alessandra Talarico (10), 7 marcature per la palleggiatrice Asia Spaziano e 5 per la centrale Veronica Quero. Le nostre portacolori torneranno in campo giovedì 3 luglio (ore 21.15) per affrontare il Belgio, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Giappone. Nella Pool D figurano anche Tunisia e Cina, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale.