Volley femminile, le possibili convocate dell’Italia per i Mondiali 2025? Le sicure e i ballottaggi

Dopo il trionfo nella Volleyball Nations League 2025 culminato con l’oro conquistato a Lodz contro il Brasile, la Nazionale femminile italiana si prepara al prossimo grande appuntamento: i Campionati Mondiali in programma tra un mese in Thailandia. Il commissario tecnico Julio Velasco, fedele alla linea della continuità, ha intenzione di confermare in blocco il gruppo che ha brillato in VNL e, soprattutto, alle Olimpiadi di Parigi, dove l’Italia ha conquistato una storica medaglia d’oro.

Tutte le convocazioni sembrano ormai definite, tranne una. Il serio infortunio al ginocchio occorso ad Alice Degradi durante la finale della VNL ha aperto l’unico ballottaggio della lista azzurra: in lizza per l’ultimo posto tra le schiacciatrici ci sono Loveth Omoruyi, attualmente favorita, e Alice Nardo, reduce da un’estate straordinaria culminata con la vittoria delle Universiadi proprio in diagonale con Omoruyi.

La regia azzurra sarà ancora affidata ad Alessia Orro, vera e propria mente del sistema Velasco. Accanto a lei è confermata Carlotta Cambi, che ha dimostrato grande affidabilità sia in regia che nella gestione del gioco nei momenti chiave. Nessuna sorpresa nel ruolo: le due si completano per caratteristiche e continuità, e rappresentano il miglior compromesso tra solidità e inventiva.

Il reparto centrali è probabilmente il più ricco in assoluto. Anna Danesi, capitana e colonna difensiva della squadra, sarà al centro del progetto, affiancata da una ritrovata Sarah Fahr, tornata ai massimi livelli atletici dopo il lungo calvario fisico. La vera sorpresa della VNL è stata Anna Gray, statunitense naturalizzata italiana, che ha portato in dote entusiasmo e notevole potenza offensiva. Completa il quartetto la giovane Linda Nwakalor, la cui crescita è sotto gli occhi di tutti. Una linea verde con prospettive anche oltre i Mondiali.

Con Myriam Sylla tornata a pieno regime e Stella Nervini protagonista di un’estate in ascesa, il gruppo delle schiacciatrici sembrava definito. Anche Gaia Giovannini ha dimostrato di meritare fiducia. L’infortunio a Degradi, che era la titolare designata in diagonale con Sylla, però, ha cambiato le carte. A contendersi il posto c’è Loveth Omoruyi, già nel giro azzurro e reduce da una VNL in crescendo, e Alice Nardo, talento esploso in A2 e vincitrice delle Universiadi. Omoruyi parte favorita per esperienza e atletismo, ma Nardo ha colpito per continuità e concretezza: la scelta sarà fatta in base alla condizione fisica e alla versatilità tattica.

Paola Egonu e Ekaterina Antropova formano una coppia che qualsiasi Nazionale al mondo vorrebbe avere. Velasco ha gestito perfettamente le rotazioni tra le due in VNL e proseguirà su questa strada anche al Mondiale. Egonu è stata dominante a Parigi, mentre Antropova ha dimostrato di poter reggere il peso del ruolo da titolare con personalità e incisività ed è stata decisiva nella finale contro il Brasile domenica scorsa.

Anche in seconda linea, nessun dubbio: Monica De Gennaro resta un punto di riferimento imprescindibile, mentre Eleonora Fersino ha confermato di essere pronta a ogni evenienza, con ottime prestazioni in difesa e ricezione. Due generazioni a confronto ma con un unico obiettivo: blindare la seconda linea. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, il gruppo per i Mondiali è già delineato, con l’unico nodo legato alla sostituzione di Degradi. Una rosa solida, collaudata, vincente, che punta con decisione al podio iridato e, perché no, al titolo mondiale che manca dal 2002.