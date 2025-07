Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’ultima tappa di Nations League: tutte le big ad Apeldoorn

Julio Velasco ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della fase preliminare della Nations League di volley femminile, che andrà in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 9 al 13 luglio. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno vinto le prime otto partite disputate e si trovano al comando della classifica generale, ormai la qualificazione alla Final Eight è ipotecata ma negli ultimi quattro incontri si determinerà la graduatoria finale utile a stilare il tabellone degli atti conclusivi (23-27 luglio a Lodz).

L’Italia esordirà mercoledì 9 luglio (ore 17.00) contro il Belgio e il giorno seguente, sempre alla stessa ora, se la dovrà vedere con la Serbia. A seguire un giorno di pausa prima del weekend finale: sabato 11 luglio (ore 19.00) il testa a testa con la Turchia, mentre domenica 12 luglio (ore 16.00) si disputerà il confronto con le padrone di casa. Il CT farà affidamento su un gruppo di quattordici atleti, selezionate dopo il collegiale di Cervia: tutte le big saranno a disposizione per la trasferta olandese.

Alessia Orro sarà la palleggiatrice di riferimento (Carlotta Cambi alle sue spalle), Paola Egonu ed Ekaterina Antropova saranno gli opposti, Myriam Sylla sarà schiacciatrice titolare affiancata da una tra Alice Degradi, Stella Nervini e Gaia Giovannini, mentre al centro si punterà sulla capitana Anna Danesi e Sarah Fahr con le alternative Anna Gray e Linda Nwakalor, Monica De Gennaro il libero di punta (Eleonora Fersino la riserva).

Sylla, Orro e Antropova torneranno in scena dopo aver saltato la trasferta di Hong Kong, esce il martello Loveth Omoruyi. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

SCHIACCIATRICI: Alice Degradi, Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini.

CENTRALI: Anna Gray, Anna Danesi, Linda Nwakalor, Sarah Fahr.

LIBERI: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.