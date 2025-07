Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Final Eight di Nations League: le azzurre per il bis

L’Italia si presenterà da imbattuta alla Final Eight della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche hanno infatti vinto tutte le dodici partite disputate nella fase preliminare e saranno la testa di serie numero 1 degli atti conclusivi della prestigiosa competizione internazionale itinerante, che andranno in scena a Lodz (Polonia) dal 23 al 27 luglio.

Le azzurre esordiranno mercoledì 23 luglio (ore 16.30) contro gli USA, in caso di vittoria si qualificheranno alla semifinale di sabato contro la vincente del confronto tra Polonia e Cina. Dall’altra parte del tabellone il Giappone se la dovrà vedere contro la Turchia, mentre il Brasile affronterà la Germania. La nostra Nazionale cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno prima dell’apoteosi a cinque cerchi a Parigi 2024.

Il CT Julio Velasco ha convocato quattordici giocatrici per le Finals: si tratta dello stesso gruppo che è stato protagonista nell’ultima settimana di gioco ad Apeldoorn, con la presenza di tutte le big di riferimento. Saranno della partita gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Riflettori puntati anche sulle schiacciatrici Stella Nervini, Alice Degradi, Gaia Giovannini, le centrali di riserva saranno Anna Gray e Linda Nwakalor, Carlotta Cambi è la seconda palleggiatrice, Eleonora Fersino il secondo libero.

Le azzurre si ritroveranno in collegiale al Centro Pavesi di Milano dal 17 al 20 luglio, poi lunedì partiranno alla volta della Polonia. Per questo raduno è stata chiamata anche la centrale Yasmina Akrari. Di seguito il quadro completo delle convocate dell’Italia per la Final Eight della Nations League 2025 di volley femminile.

CONVOCATE ITALIA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

SCHIACCIATRICI: Alice Degradi, Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini.

CENTRALI: Anna Gray, Anna Danesi, Linda Nwakalor, Sarah Fahr.

LIBERI: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.