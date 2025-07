Volley femminile, Italia imbattibile da quasi 14 mesi! Record di vittorie di fila solitario: tutti i successi azzurri

La Nazionale Italiana di volley femminile non perde una partita ufficiale dal 1° giugno 2024, quando venne sconfitta dal Brasile al tie-break in un incontro valido per la fase preliminare della Nations League andato in scena a Macao (Cina). Da quel momento le azzurre si sono rivelate imbattibili e hanno infilato addirittura ventisette vittorie consecutive. Il successo odierno contro gli USA nei quarti di finale delle Nations League ha permesso alle azzurre di firmare un record alle nostre latitudini.

La formazione guidata dal CT Julio Velasco ha infatti superato di una lunghezza la celeberrima striscia di cui il gruppo guidato da Massimo Barbolini si rese protagonista tra il 2007 e il 2008: le Campionesse Olimpiche l’avevano pareggiata un paio di settimane fa al termine della fase preliminare e oggi l’hanno superata, siglando così a tutti gli effetti il primato di successi di fila per la pallavolo italiana.

Il filotto è così composto: cinque successi nella fase preliminare e tre nella Final Eight della Nations League 2024, sei alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024, dodici nella fase preliminare e uno nella Final Eight dell’attuale Nations League. La semifinale da disputare sabato 26 luglio contro la vincente di Polonia-Cina potrebbe permettere di allungare ulteriormente la striscia.

STRISCIA VITTORIA CONSECUTIVE ITALIA VOLLEY

2 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Cina 3-0

11 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Canada 3-0

14 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Corea del Sud 3-0

15 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs USA 3-1

16 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Serbia 3-1

21 giugno 2024 (Nations League, quarti di finale), Italia vs USA 3-0

22 giugno 2024 (Nations League, semifinale), Italia vs Polonia 3-0

23 giugno 2024 (Nations League, finale), Italia vs Giappone 3-1

28 luglio 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Repubblica Dominicana 3-1

1° agosto 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Paesi Bassi 3-0

4 agosto 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Turchia 3-0

6 agosto 2024 (Olimpiadi, quarti di finale), Italia vs Serbia 3-0

8 agosto 2024 (Olimpiadi, semifinale), Italia vs Turchia 3-0

11 agosto 2024 (Olimpiadi, finale), Italia vs USA 3-0

4 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs USA 3-0

5 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Germania 3-2

6 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Corea del Sud 3-0

8 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Brasile 3-0

18 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Bulgaria 3-1

19 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Thailandia 3-0

20 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Giappone 3-2

22 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Cina 3-0

9 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Belgio 3-0

10 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Serbia 3-0

12 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Turchia 3-2

13 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Paesi Bassi 3-0

22 luglio 2025 (Nations League, quarti di finale), Italia vs USA 3-0