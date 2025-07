Volley femminile, che sorpresa in Nations League! Il Giappone elimina la Turchia di Santarelli! Brasile avanti in scioltezza

Definito il quadro delle semifinali in questa edizione 2025 della Nations League di volley femminile. Grazie alla vittoria contro gli USA, le azzurre di Julio Velasco giocheranno a Lodz (Polonia) sabato 26 luglio contro le padrone di casa, a segno contro la Cina 3-2 (17-25; 25-20; 19-25; 25-19; 15-12), mettendo nel mirino la finale.

Quest’oggi si sono tenuti gli altri due quarti di finale. A sorpresa, è arrivata la vittoria del Giappone contro le campionesse d’Europa della Turchia. La squadra allenata da coach Daniele Santarelli è stata sconfitta col punteggio di 3-2 (25-21, 16-21, 25-20, 22-25, 15-9). All’ll’Atlas Arena, la squadra guidata da Ferhat Akbaş ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, spuntandola nel quinto e decisivo parziale.

La capitana Mayu Ishikawa è stata il punto di riferimento della compagine nipponica, visti i 19 punti messi a referto. Ottimi riscontri sono arrivati anche dall’opposto Yukiko Wada e dalla schiacciatrice Yoshino Sato (15 punti a testa). La migliore tra le fila turche è stata Melissa Vargas, che ha realizzato 23 punti, mentre l’opposto Yaprak Erkek ha concluso con 17. Il Giappone si è rivelato più efficiente in attacco, raccogliendo maggiormente al servizio (5 ace delle nipponiche rispetto ai 2 della Turchia) e commettendo meno errori.

In semifinale (sabato 26 luglio alle ore 20.00), dunque, ci sarà il Brasile che ha dominato contro la Germania, visto lo score di 3-0 (25-19, 26-24, 25-14). Sarà rivincita, ricordando la semifinale dell’anno scorso in questa competizione. Imbattuta nelle ultime 11 partite della VNL, la selezione sudamericana ha fatto affidamento sulle qualità di Rosamaria Montibeller e Gabriela “Gabi” Guimarães per mettere a segno i punti decisivi per piegare la resistenza delle tedesche. Una superiorità in tutti i fondamentali, che si è espressa anche nei pochi errori commessi dalle brasiliane rispetto alle teutoniche.