Volley femminile, Asja Cogliandro denuncia: “Allontanata dalla squadra perché incinta”

La pallavolista Asja Cogliandro, giocatrice di Perugia, formazione della Serie A1, ha denunciato a “La Stampa” di essere stata allontanata dalla squadra per cui gioca perché incinta: sebbene il suo nome risulti ancora nel roster della compagine umbra, la centrale classe 1996 asserisce di essere stata praticamente buttata fuori dal club.

Alcuni mesi dopo la firma del rinnovo con il club umbro Cogliandro ha scoperto di essere incinta ed ha continuato ad allenarsi fino a quando ha iniziato a temere per la vita che porta in grembo: “Il 21 gennaio mi alleno e ho paura, le compagne sono spaventate. Decido di dirlo, il giorno dopo lo comunico al direttore sportivo, che contentissimo mi abbraccia“.

La gioia, però, dura poco: “Ma in un attimo lo scenario cambia, e le pressioni arrivano immediatamente. La societa’ mi dice di lasciare casa e di restituire anche le mensilita’ gia’ pagate. Diventano assertivi: ‘Devi andare via’. Tra la loro offerta e il dovuto fino a scadenza contratto ballano 12 mila euro, una cifra stupida: ma io ho subito una violenza psicologica“.

Il suo non sarebbe però un caso isolato, e la giocatrice ha denunciato affinché la situazione cambi: “Siamo co.co.co, non professioniste. Qualcosa e’ stato modificato ma dovrebbero esserci più tutele. Se continuiamo ad accettare compromessi, non sarò l’ultima. E’ ora di dire basta“.