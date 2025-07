Volley, definiti i gironi della Champions League: tre italiani ai nastri di partenza, Perugia difende il trofeo

In Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile: sono stati composti cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff. L’Italia sarà presente con tre squadre: Perugia, Trento, Civitanova, qualificate attraverso la Superlega (i cucinieri e i dolomitici hanno disputato la finale scudetto, gli umbri hanno avuto la meglio nella finale per il terzo posto).

Perugia sarà chiamata a difendere il titolo, iniziando il cammino in maniera morbida: i tedeschi del Berlin Recycling, i cechi del Lvi Praga e la compagine promossa dai preliminari non dovrebbero essere ostacoli di rilievo per i Block Devils. Trento tornerà a giocare la massima competizione continentale dopo l’anno di purgatorio passato in CEV Cup e il cammino dei Campioni d’Italia sarà caratterizzato dall’impegno con i turchi dello Ziraat Ankara, mentre i francesi del Tours e la squadra proveniente dai preliminari non rappresenteranno grossi ostacoli.

Anche Civitanova tornerà ai vertici dopo la stagione trascorsa in Challenge Cup: per la Lube gli insidiosi polacchi del Project Varsavia, i morbidi belgi del Leuven e i francesi del Montpellier, ammessi con una wild card proprio come i polacchi dell’Asseco Resovia nel gruppo D. Di seguito l’esito del sorteggio dei gironi della Champions League di volley maschile.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2025-2026

POOL A: Trento, Ziraat Ankara, Tours, squadra proveniente dai preliminari.

POOL B: Bogdanka Lublino, Galatasaray Istanbul, Knack Roeselare, Halkbank Ankara.

POOL C: Berlin Recycling, Perugia, Lvi Praga, squadra proveniente dai preliminari.

POOL D: Aluron Zawiercie, Luneburg, Lisbona, Asseco Resovia.

POOL E: Civitanova, Projekt Varsavia, Haasrode Leuven, Montpellier.