Volley, Anzani: “Confermati tra i migliori del mondo”. Galassi: “Bravi a non sottovalutare Cuba”

L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1, meritandosi così la qualificazione alle semifinali della Nations League 2025 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno regolato i caraibici al termine di un’arcigna partita, gestendo bene i primi due set poi contenendo il tentativo di rimonta da parte degli avversari, che con nuove bocche da fuoco hanno provato a trascinare la contesa al tie-break. Gli azzurri possono così proseguire la propria avventura a Ningbo (Cina), dove torneranno in campo sabato 2 agosto per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Slovenia. I centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani sono stati protagonisti nella partita che ha aperto la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante e hanno fatto un punto della situazione attraverso i canali federali.

GIANLUCA GALASSI: “Siamo in semifinale e questo era un obiettivo che ci eravamo prefissati. È stata una partita difficilissima, sappiamo benissimo che loro sono una grande squadra con dei momenti in cui riescono a spingere forte ma noi siamo stati bravi a stare li. Peccato per il terzo set, dopo aver giocato molto bene i primi due. Poi però al quarto siamo usciti nuovamente noi e abbiamo portato a casa questa importante vittoria. Molti giocatori di Cuba li conosciamo perché giocano nel nostro campionato, però siamo stati bravi noi a non sottovalutare mai questa partita. Siamo partiti forti fin da subito e questo penso ci abbia poi permesso di chiudere bene. Oggi abbiamo conquistato questa final four. L’abbiamo voluta fortemente e quindi non possiamo che essere felici e la nostra testa è già proiettata alla semifinale”.

SIMONE ANZANI: “Oggi era un banco di prova, una partita molto difficile perché Cuba, secondo me, ha tutte le possibilità per essere fra le quattro/cinque squadre prime al mondo, ha dei giocatori incredibili. Oggi però siamo stati bravi a interpretare la partita sin dall’inizio, a partire dai primi due set, poi sapevamo che loro avrebbero iniziato a martellare un po’ di più e forse qualche pecca nostra in qualche momento c’è stata però devo fare i complimenti a loro perché sono veramente una squadra incredibile. Siamo molto contenti di questa semifinale perché ci conferma fra le prime quattro squadre nel mondo, anche se non è un mondiale. Siamo confermati in queste semifinali di VNL e siamo pronti ad affrontarla nei migliori dei modi, vedremo se sarà la Francia o la Slovenia, ma io penso che dobbiamo sempre concentrarci su noi stessi che su quello che succede dall’altra parte, poi si andrà ad analizzare quello che fanno o non fanno ma prima dobbiamo partire da quello che vogliamo fare noi.”