VNL femminile 2025, l’Italia da imbattuta a caccia del bis a Lodz: ai quarti c’è subito il test USA

La Final Eight della Volleyball Nations League femminile 2025 è pronta a scattare all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, dal 23 al 27 luglio, e lo farà con un’Italia che arriva all’appuntamento in stato di grazia. Le azzurre del CT Julio Velasco si presentano da imbattute, forti di dodici vittorie consecutive nella fase preliminare e di una striscia ancora più impressionante: 26 successi di fila a partire dal 1° giugno 2024. Un record che eguaglia il primato storico nella manifestazione.

Dopo l’oro olimpico di Parigi 2024 e il successo nella scorsa edizione della VNL, l’Italia continua a imporre il proprio dominio, con un gruppo rodato, affiatato e rinforzato da innesti importanti. Il mix tra fuoriclasse consolidate come Egonu, Sylla, Danesi e De Gennaro e nuovi talenti come Nervini e Giovannini ha funzionato a meraviglia durante le tre week intercontinentali, disputate tra Brasile, Hong Kong e Paesi Bassi.

Ai quarti di finale, in programma mercoledì 23 luglio alle 16:30, la Nazionale italiana ritroverà gli Stati Uniti, già battuti nettamente 3-0 il 4 giugno a Rio. Ma la partita di Lodz avrà tutt’altro spessore: la formazione americana ha infatti cambiato volto per la fase finale, richiamando elementi d’esperienza come la palleggiatrice Jordyn Poulter, già protagonista del trionfo olimpico a Tokyo 2021 e della finale persa contro le azzurre a Parigi. Dopo una fase eliminatoria disputata con un organico largamente sperimentale, Team USA proverà ora a ribaltare le gerarchie.

In caso di vittoria, l’Italia affronterà in semifinale la vincente di Polonia-Cina, in programma sempre mercoledì alle 20:00. Le padrone di casa, sostenute da un pubblico caldissimo, hanno chiuso la prima fase al quarto posto con nove vittorie, mentre le cinesi hanno conquistato il quinto posto con lo stesso numero di successi, ma meno punti. Proprio la squadra asiatica è tra le più insidiose, avendo battuto gli USA nell’ultimo turno e dato filo da torcere alle azzurre nella sfida di Hong Kong, poi persa 3-0.

Dall’altra parte del tabellone, il Brasile, secondo in classifica con undici vittorie, affronterà la Germania di Giulio Bregoli, mentre l’ultimo quarto vedrà lo scontro tra Giappone e Turchia, due squadre molto tecniche e sempre ostiche che potrebbero dare vita ad una sfida appassionante. Le nipponiche, finaliste lo scorso anno contro le azzurre, si sono arrese solo al tie-break contro l’Italia, mentre le turche, campionesse d’Europa in carica, hanno chiuso la fase eliminatoria in calo, con tre sconfitte consecutive.

Velasco ha confermato il gruppo che ha dominato la prima fase: Orro e Cambi al palleggio, un reparto centrali ricco e potente con Danesi, Fahr, Gray e Nwakalor, schiacciatrici affidabili come Sylla, Degradi, Giovannini e la sorprendente Nervini, e un tandem opposti da sogno formato da Egonu e Antropova. In seconda linea, le garanzie si chiamano De Gennaro e Fersino.

Dopo aver conquistato tutto nel 2024, l’Italia vuole confermarsi anche nel 2025. Il primo ostacolo sarà una squadra statunitense più esperta e affamata, ma questa Nazionale ha già dimostrato di saper vincere con ogni tipo di avversario e in ogni situazione. Ora la parola passa al campo: il trono della VNL è in palio, e le azzurre non vogliono lasciarlo.