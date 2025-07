Vela, Mondiali iQFoil 2025: Nicolò Renna sogna il bis iridato, Marta Maggetti punta al podio

Da domenica 6 a venerdì 11 luglio si terranno nella baia di Aarhus i Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, classe olimpica del windsurf che ha fatto il suo debutto a cinque cerchi la scorsa estate in occasione dei Giochi di Parigi 2024. In Danimarca andrà in scena dunque per gli specialisti della tavola l’evento più importante della stagione che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028.

L’Italia ha a disposizione una carta da medaglia sia al maschile che al femminile, ma la concorrenza si preannuncia numerosa e particolarmente competitiva quindi non sarà semplice salire sul podio. Fari puntati tra gli uomini su Nicolò Renna, campione iridato in carica e oro agli Europei 2023, che andrà a caccia di un clamoroso bis ai Mondiali dopo il trionfo di un anno fa a Lanzarote.

Il 24enne trentino dovrà vedersela con tanti avversari temibili come l’australiano oro olimpico a Parigi 2024 Grae Morris, l’olandese Luuc Van Opzeeland, l’israeliano Tom Reuveny, il polacco Pawel Tarnowski, il francese Nicolas Goyard ed il neozelandese Joshua Armit, mentre la flotta azzurra verrà completata da Manolo Modena, Federico Alan Pilloni, Luca Di Tomassi e Francesco Forani.

Ambizioni importanti anche tra le donne con Marta Maggetti, già oro ai Mondiali di Brest 2022 e campionessa olimpica in carica, che proverà a togliersi un’altra bella soddisfazione nelle acque di Aarhus in un contesto in cui le altre favorite della vigilia provengono da Gran Bretagna (Emma Wilson su tutte), Israele (tre o quattro candidate al podio), Francia e Cina. Italia che schiera anche le giovani Carola Colasanto, Sofia Renna e Linda Oprandi.