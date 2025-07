Vela, il vento annulla le regate odierne ai Mondiali IQ Foil. Nicolò Renna in Medal Series, Maggetti out

Le condizioni di vento leggero continuano a stravolgere il programma in quel di Aahrus, località della Danimarca che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità IQ Foil. La giornata odierna infatti si è conclusa senza nessuna regata, così come già successo in occasione del day-2 di competizioni. In virtù di quanto successo sono stati cristallizzati i risultati di ieri, con cui si sono stabiliti i partecipanti per le Medal Series.

In campo maschile stacca quindi il pass per l’ultimo atto Nicolò Renna, il quale aveva chiuso il primo giorno di Final Series al secondo posto con 45 punti netti, uno in più rispetto ad Andy Brown, leader con 44. A quota 45 anche il francese Nicolas Goyard, terzo davanti all’olandese Kiran Badloe (48), al brasiliano Mateus Isaac (51), all’altro olandese Luca Van Opzeeland (51.3), al transalpino Tom Arnoux (54) e all’israeliano Tomer Vardimon (60).

Tra le donne niente da fare per Marta Maggetti, scivolata al dodicesima posto dopo le prime cinque regate. Si giocheranno quindi la vittoria la britannica Emma Wilson, leader con 28 punti netti, Tamaar Steinberg (Israele, 33), Theresa Steinlein (Germania, 36), Sharon Kantor (Israele, 53), Shahar Tibi (Israele, 55), Maya Gysler (Norvegia), Daniela Peleg (Israele, 64) e Palma Cargo (Croazia, 65). Le Medal Series scatteranno domani, vento permettendo, a partire dalle ore 14.00.