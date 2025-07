Van der Poel si ritira al Tour de France: cambia lo scenario per la maglia verde per Milan

Messo alle spalle il secondo giorno di riposo, il Tour de France riprende il proprio incedere con la sedicesima tappa. Una frazione iconica, che avrà nella scalata del Mont Ventoux uno dei momenti più significativi di questa edizione della Grande Boucle. Prima del via, previsto alle 12.10 da Montpellier, è arrivata una defezione importante. L’olandese Mathieu van der Poel ha deciso di ritirarsi dal Tour a causa di una polmonite.

“Mathieu mostra sintomi di raffreddore da diversi giorni“, ha scritto il team Alpecin-Deceuninck nel comunicato ufficiale. “Ieri pomeriggio, le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare significativamente. Il medico della squadra lo ha monitorato attentamente per tutta la giornata. Verso sera, Mathieu aveva la febbre“. Ricoverato lunedì presso l’ospedale di Narbonne, l’ex campione del mondo è stato sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno evidenziato per l’appunto una polmonite.

“In consultazione con lo staff medico, è stato deciso che non può più continuare la corsa. La sua salute è la massima priorità e il riposo e il recupero sono ora essenziali. Mathieu dovrà riposare per almeno una settimana intera. Dopo questo periodo, si sottoporrà a ulteriori accertamenti medici per valutare il suo recupero e determinare i prossimi passi della sua riabilitazione“, si è aggiunto nella nota ufficiale della squadra.

Il tre volte vincitore della Parigi-Roubaix e del Giro delle Fiandre era stato tra i più attivi in questo Tour, facendo sua la seconda tappa a Boulogne-sur-Mer e indossando la maglia gialla, oltre che presente in numerose fughe. Un ritiro che potrebbe avere delle conseguenze importanti nella classifica a punti, attualmente comandata da Jonathan Milan.

Il corridore della Lidl – Trek è al comando della graduatoria con 251 punti, 28 in più di Tadej Pogacar (maglia gialla) e 41 in più di van der Poel. L’uscita di scena dell’oranje potrebbe essere decisiva per Milan, il cui obiettivo è portare la maglia verde fino a Parigi, replicando quanto fatto da Alessandro Petacchi nel 2010 (ultimo azzurro a centrare il target).