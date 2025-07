Mathieu van der Poel: “Giornata nervosa, ero molto motivato. Due giorni fantastici per la squadra”

Con una prepotente vola finale Mathieu van der Poel vince la seconda tappa del Tour de France 2025, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer di 209,1 km. Grazie al successo odierno e all’abbuono guadagnato l’olandese scalza il compagno di squadra Jasper Philipsen ed è la nuova maglia gialla.

L’impegnativo finale di corsa trova la puntuale risposta dei big. Jonas Vingegaard prova ad attaccare, arriva la puntuale risposta di Pogacar. Nessuno riesce a capitalizzare i propri sfori sulle due cote nel finale e a quel punto lo sprint diventa la soluzione obbligata. Sul traguardo di Boulogne-sur-Mer van der Poel brucia il detentore della maglia iridata e il danese della

Team Visma | Lease a Bike.

In classifica generale il corridore della Alpecin – Deceuninck, al suo secondo successo nella corsa francese, precede Tadej Pogacar della UAE Team Emirates di quattro secondi e Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike di sei secondi. Occupa la quarta posizione il francese Kevin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels, staccato di dieci secondi dal leader.

Il fuoriclasse neerlandese commenta così la sua prova: “Il finale è stato più difficile del previsto. Io ero molto motivato, sono trascorsi quattro anni dalla mia prima vittoria al Tour. Per tutti ero il favorito principale per il successo, basta vedere però i nomi dei corridori presenti nel momento decisivo per capire che non era facile. Immaginavamo di avere vento contrario sulle salite, è stata una giornata nervosa. Credo che per una squadra sia un sogno indossare la maglia gialla nei primi due giorni di gara con due corridori diversi, tutto quanto arriverà dopo sarà qualcosa di guadagnato”.