Van der Poel e Pogacar a pari tempo in classifica al Tour de France: perché l’olandese resta in maglia gialla

Il neerlandese Mathieu van del Poel (Alpecin – Deceuninck) ha conservato la Maglia Gialla di leader della classifica generale al termine della quarta tappa del Tour de France 2025 di ciclismo, andata allo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG).

Lo sloveno, grazie agli abbuoni conquistati sul traguardo di Rouen ha azzerato il ritardo nei confronti del neerlandese in classifica generale, ma il corridore dell’Alpecin – Deceuninck ha mantenuto il simbolo del primato grazie alla somma dei piazzamenti ottenuti nelle prime quattro frazioni.

Per entrambi finora un primo ed un secondo posto, ma il neerlandese è stato 28° nella prima tappa e 23° nella terza, mentre lo sloveno, oltre alla 18ma piazza della prima frazione ha fatto registrare la 71ma posizione nella terza: il totale è di 54 per van der Poel e di 92 per Pogacar.

PIAZZAMENTI TOUR DE FRANCE 2025

VAN DER POEL: 28-1-23-2=54

POGACAR: 18-2-71-1=92