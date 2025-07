Universiadi estive 2025: i convocati dell’Italia sport per sport per l’edizione di Ruhr

L’Italia parteciperà con 219 atleti alle Universiadi, che si disputeranno in Renania (regione della Germania in cui sono presenti le città di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen) e nella capitale Berlino. Alla rassegna internazionale multisportiva, rivolta ad atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo e nati tra il 2000 e il 2006, saranno presenti 111 donne e 108 uomini in rappresentanza del Bel Paese, pronti a cimentarsi in 15 discipline differenti.

L’appuntamento è dal 16 al 27 luglio. L’Italia proverà a ripetere i risultati conseguiti due anni fa a Chengdu (Cina), quando la delegazione tricolore concluse al quarto posto nel medagliere con 56 podi generali, risultando la miglior compagine europea. Di seguito il quadro completo degli italiani convocati per le Universiadi 2025.

CONVOCATI ITALIA UNIVERSIADI 2025

Atletica Leggera

Alessandra Bonora, Elena Carraro, Eloisa Coiro, Andrea Cosi, Riccardo Ferrara, Vittoria Fontana, Giovanni Frattini, Dalia Kaddari, Manuel Lando, Tommaso Maniscalco, Enrico Montanari, Alice Muraro, Sara Nestola, Matteo Oliveri, Giorgio Olivieri, Laura Pellicoro, Enrico Saccomano, Edoardo Scotti, Asia Tavernini, Sara Verteramo.

Canottaggio

Lorenzo Baldo, Matilde Barison, Anita Rosa Boldrino, Sara Borghi, Giovanni Borgonovo, Vittoria Calabrese, Ilaria Corazza, Paolo Covini, Benedetta De Martino, Virgilio Ermanno, Angelica Erpini, Martina Fanfani, Alessandro Gardino, Matteo Giorgetti, Francesco Emanuele Graffione, Gioconda Iannicelli, Andrea Pazzagli, Samantha Premerl, Alice Ramella, Edoardo Rocchi, Anna Rossi, Tommaso Rossi, Elena Sali, Tommaso Vianello, Filippo Wiesenfeld, Maria Elena Zerboni.

Ginnastica Artistica

Lorenzo Bonicelli, Carolina James, Veronica Mandriota, Marta Uggeri, Niccolò Vannucchi, Riccardo Villa

Ginnastica Ritmica

Giulia Dellafelice, Sofia Maffeis.

Judo

Kenny Komi Bedel, Giulia Carnà, Alessio De Luca, Martina Esposito, Flavia Favorini, Manuel Parlati, Erica Simonetti, Leonardo Valeriani.

Nuoto

Lorenzo Actis Dato, Agata Maria Ambler, Paola Borrelli, Michele Busa, Andrea Battista Candela, Giulia Caprai, Giovanni Caserta, Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Davide Dalla Costa, Chiara Della Corte, Giulia D’Innocenzo, Claudia Di Passio, Claudio Antonino Faraci, Gianmarco Foglia, Alessandro Fusco, Francesca Romana Furfaro, Lorenzo Gargani, Ivan Giovannoni, Tommaso Griffante, Giovanni Guatti, Noemi Lamberti, Flavio Mangiamele, Davide Marchello, Francesca Pasquino, Rita Maria Pignatiello, Anna Pirovano, Federico Rizzardi, Gianmarco Sansone, Luca Serio, Viola Scotto Di Carlo, Simone Spediacci, Simone Stefanì, Federica Toma, Pietro Ruggiero Ubertalli e Francesca Zucca.

Tuffi

Stefano Belotti, Matilde Borello, Francesco Casalini, Elettra Neroni, Julian Verzotto.

Pallanuoto

Squadra femminile: Gaia Acerbotti, Benedetta Cabona, Ludovica Celona, Francesca Colletta, Emma De March, Giorgia Klatowski, Aurora Longo, Cristina Malluzzo, Marta Misiti, Federica Morrone, Lavinia Papi, Vittoria Sbruzzi, Guya Zizza.

Squadra Maschile: Stefano Ballarini, Alessandro Balzarini, Alessandro Carnesecchi, Andrea Condemi, Nicolò G. M. DaRold, Pietro Faraglia, Lorenzo F. P. Giribaldi, Alessandro Gullotta, Davide Occhione, Andrea Patchaliev, Federico Patti, Mattia Rocchino, Rocco Valle.

Basket 3×3

Squadra Femminile: Giulia Bongiorno, Caterina Logoh, Loredana N. T. Kenko, Eva Lizzi.

Squadra Maschile: Giacomo Bonavida, Lorenzo Donadio, Morgan B. F. Rashed, Francesco S. De Capitani.

Beach Volley

Squadra Femminile: Erika Ditta, Eleonora Sestini.

Squadra Maschile: Riccardo Iervolino, Filippo Mancini.

Pallavolo

Squadra Femminile: Martina Armini, Katja Eckl, Chiara B. C. Eze, Giorgia Frosini, Beatrice Gardini, Adhuoljok J. M. Malual, Rachele Morello, Matilde Munarini, Alice Nardo, Oghosasere L. Omoruyi, Benedetta M. Sartori, Alice A. Tanase.

Squadra Maschile: Tommaso Barotto, Mattia Boninfante, Damiano Catania, Nicola Cianciotta, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo, Giulio Magalini, Mattia Orioli, Francesco R. Sani, Andrea Truocchio.

Scherma

Giulia Amore, Cosimo Berini, Irene Bertini, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Alessia Di Carlo, Fabrizio Di Marco, Damiano Di Veroli, Elena Ferracuti, Carlotta Ferrari, Benedetta Fusetti, Aurora Grandis, Michela Landi, Giulio Lombardi, Carola Maccagno, Tommaso Martini, Marco Mastrullo, Simone Mencarelli, Elonora Orso, Federico Pistorio, Mattia Rea, Edoardo Reale, Claudia Rotili, Vittoria Siletti.

Taekwondo

Alessia Bertagnin, Elisa Bertagnin, Claudia Cianci, Elisa El Halwani, Giada El Halwani, Luca Ferella, Davide Ferraro, Giuseppe Foti, Diego Gessaroli, Gao He Li, Giulia Maggiore, Ilenia E. Matonti, Alessio Notaro, Davide Lupo.

Tennis

Fabio De Michele, Virginia Ferrara, Marta Lombardini, Mariano Tammaro.

Tiro con L’Arco

Francesca Aloisi, Elisa Bazzichetto, Matteo Borsani, Antonio Brunello, Roberta Di Francesco, Francesco Gregori, Alessio Mangerini, Andrea Marchetti, Andrea N. Moccia, Sara Noceti, Aiko Rolando, Roberto Sottile.