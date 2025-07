Una nuova Simona Quadarella: “Ci ho messo tanta testa. I cambiamenti mi hanno aiutata”

Simona Quadarella conquista la medaglia d’argento ai Mondiali senior 2025 di nuoto nei 1500 metri stile libero femminili, facendo segnare il tempo di 15’31″79, che vale il nuovo record europeo: l’azzurra esprime tutta la soddisfazione per questo risultato ai microfoni di Rai 2 HD.

La gioia di Quadarella e l’analisi della gara: “Non me lo aspettavo per niente, sapevo che stavo andando bene però non pensavo così tanto, e poi al record europeo ci pensavo da anni, non me lo sarei mai aspettato che potesse arrivare adesso, quindi sono contentissima. Sapevo che sarebbero partite molto forti e infatti ho cercato di stare dietro a tutte e due, e non pensavo che Pallister mollasse così a 800 metri e questo mi ha aiutato tantissimo, perché è come se avessi ricominciato daccapo, è stata una gara che comunque ho studiato e ci ho messo tanta testa“.

Il segreto del progresso che l’ha portata al record europeo: “Quest’anno ho cambiato un po’ di cose, sicuramente mi hanno aiutata, ho avuto nuovi stimoli e questo sicuramente è stato buono per me. Non avevo avuto ancora queste risposte, nel senso che la mattina era andata molto bene, però non mi sarei mai aspettata tutto questo oggi pomeriggio, per niente, e quindi ho avuto le mie risposte, sono veramente contenta, sto credendo tantissimo in questo lavoro e continuerò a farlo“.

L’unica a batterla è stata la statunitense Katie Ledecky: “Non le sono mai stata così vicino, e per me è stato veramente, anche durante la gara, emozionante, perché pensavo alla me bambina, quando la vedevo vincere le sue prime Olimpiadi a 15 anni, ed è strano comunque gareggiare accanto a lei e starle così vicina, quindi oggi è stato molto emozionante“.

Il pensiero va alle prossime Olimpiadi: “Adesso sono molto più tranquilla rispetto all’anno scorso, l’anno scorso uscivo dall’acqua un po’ più triste, questo è sicuramente un bello stimolo in vista di Los Angeles, mancano ancora tre anni, quindi poi ci penseremo. Abbiamo diversi appuntamenti nel mezzo, però mi aiuterà tantissimo“.

Cancellato l’amaro quarto posto di Parigi 2024: “Ormai ce lo siamo messi alle spalle già da un po’, con questa gara ancora di più, quindi va benissimo così. Le delusioni fanno parte del percorso degli atleti, sono cresciuta tanto e anche le delusioni mi hanno aiutata a crescere, forse soprattutto quelle“.