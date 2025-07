Ultimo atto ad Apeldoorn: l’Italia sfida le padrone di casa dell’Olanda per restare imbattuta

Ultima sfida della fase preliminare per la Nazionale italiana femminile, che domenica 13 luglio alle ore 16, ad Apeldoorn, affronta l’Olanda padrona di casa nella dodicesima partita della Volleyball Nations League 2025. Le ragazze di Julio Velasco si presentano all’appuntamento già certe della qualificazione alla Final Eight, in programma a Łódź, in Polonia, dal 23 al 27 luglio, dopo un percorso impeccabile: 11 vittorie su 11 gare disputate e una striscia aperta di 26 successi consecutivi nei tornei ufficiali, iniziata oltre un anno fa a Macao.

Il match contro le “oranje” sarà l’ultima opportunità per mettere a punto il gioco e arrivare alle Finals nella migliore condizione possibile. Dopo i netti 3-0 inflitti a Belgio e Serbia, e la battaglia vinta al tie-break contro la Turchia, l’Italia ha confermato un’ottima tenuta sia fisica che mentale. Contro il Belgio, è tornata protagonista Paola Egonu (10 punti), mentre dalla panchina ha brillato Ekaterina Antropova, miglior realizzatrice con 12 punti. Buona anche la prestazione di Alessia Orro in cabina di regia e delle centrali Danesi e Fahr, ben supportate in seconda linea dalle sicurezze De Gennaro e Fersino.

Il successo contro la Serbia, che ha riproposto in campo la sua stella Tijana Boskovic, è stato ancora più rilevante. Le azzurre hanno saputo reagire nei momenti di difficoltà, specialmente nel secondo set vinto 26-24, grazie alla lucidità di Antropova e alla freddezza della giovane Nervini. Un’altra dimostrazione della crescita del gruppo azzurro, ormai sempre più solido e pronto per i grandi palcoscenici, in vista del Mondiale in Thailandia.

La sfida contro l’Olanda rappresenta quindi un’ulteriore occasione per mantenere alta la concentrazione e magari concedere minuti anche a chi ha giocato meno. Finora Velasco ha saputo amministrare al meglio il gruppo, distribuendo i carichi e coinvolgendo tutte le atlete, ottenendo ottime risposte da ciascuna.

L’Olanda, allenata da Felix Koslowski, è una formazione giovane e in fase di transizione, ricca di promesse ma ancora lontana dai vertici mondiali. Di fronte al pubblico di casa, cercherà una prestazione d’orgoglio, ma sulla carta l’Italia parte nettamente favorita. L’obiettivo delle azzurre è chiaro: concludere la fase a gironi a punteggio pieno, blindare il primo posto e presentarsi alle Finals con massima fiducia e continuità.

L’alzatrice delle padrone di casa è una conoscenza del campionato italiano, Sarah Van Aalen, che gioca dallo scorso anno nelle file di Chieri. Al suo fianco in regia Hyke Lyklema, 22 anni, di stanza in Germania al Ladies in Black Aachen. Vestirà la maglia di Chieri anche l’opposta della Nazionale orange, Elles Dambrink, 22 anni, lo scorso anno al Palmberg Schwerin in Germania. L’opposta di riserva è la 21enne Nicole Van de Vosse, giocatrice delle Ladies in Black Aachen.

In banda le titolari sono Nika Daalderop, protagonista di uno dei trasferimenti più importanti dell’estate in Italia, dal Vero Volley Milano a Conegliano, dove cercherà di ritagliarsi spazio con Gabi e Zhu titolari, e Helena Kok, 21 anni la prossima settimana, e giocatrice di casa perché giocava fino allo scorso anno nella squadra di Apeldoorn, la Draisma Dynamo, e nella prossima stagione si trasferirà al Palmberg Schwerin. In panchina ci sono Iris Vos, 23 anni, il prossimo anno al Palmberg Schwerin e lo scorso anno in Belgio all’Asterix AVO Beveren, Jette Kuipe, 23 anni tra poco, lo scorso anno in Germania nel VfB Suhl LOTTO Thüringen e nella prossima stagione sempre nel massimo campionato tedesco nel Dresdner SC 1898, e Laura Jansen, l’anno scorso nel Neptunes de Nantes Volley-ball in Francia e dal prossimo anno in Polonia nel KS DevelopRes Rzeszów.

Al centro giocano Suus Gerritsen, altra giocatrice di casa, fino allo scorso anno al Draisma Dynamo di Apeldoorn e dalla prossima stagione in Germania al Palmberg Schwerin, e Britte Stuut, altra giocatrice del Palmberg Schwerin, 22 anni. In panchina c’è Marije Ten Brinke, sempre del Palmberg Schwerin, prelevata dal Munster, sempre nella massima serie tedesca. I liberi sono Florien Reesink, ex Allianz Stuttgart e il prossimo anno al Palmberg Schwerin, e Danique Hamming, bandiera del Visser Assen/Sudosa-Desto in Olanda.