Tyson Fury ci ripensa e torna sul ring? Svela una possibile trilogia con Usyk

Tyson Fury si è ufficialmente ritirato a gennaio, dopo aver perso i due match contro Oleksandr Usyk che mettevano in palio le cinture mondiali dei pesi massimi. Il pugile britannico sembra però aversi ripensato e sul suo profilo Instagram ha scritto: “18 aprile 2026, stadio di Wembley: trilogy“. Il riferimento è chiaramente al possibile terzo atto con l’ucraino, ma non ci sono conferme.

Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Sto valutando. Penso che tra ottobre a dicembre succederà qualcosa. Ho delle proposte sul tavolo, mi sono preso del tempo per decidere. Boxe sì, ma non soltanto“. Il suo entourage ha rivelato alla rosea: “E sapete chi saranno i suoi avversari? L’ucraino Oleksandr Usyk e l’inglese Anthony Joshua, tanto per cominciare“.

Il 36enne è stato Campione del Mondo dei pesi massimi a più riprese e per diverse sigle, l’ultima volta conquistò la cintura WBC il 22 febbraio 2020 e la conservò fino al 18 maggio, quando perse il primo atto con Usyk. L’ucraino tornerà sul ring il prossimo 19 luglio per affrontare il britannico Daniel Dubois nell’incontro che varrà la riunificazione della corona della categoria regina: Usyk metterà sul tavolo gli scettri, WBA, WBC, WBO mentre Dubois quello IBF.