Tyra Grant cede all’esordio nel WTA 125 di Palermo

Si chiude subito il WTA 125 di Palermo per Tyra Grant. Il torneo perde forse la più attesa delle italiane, se non altro per la prospettiva futura della romana che è tornata a rappresentare il Paese di nascita proprio agli Internazionali. A batterla la slovena Tamara Zidansek, un ottimo passato da semifinalista del Roland Garros, per 6-4 7-6(5) in poco più di due ore.

Eppure l’inizio da parte sua è particolarmente buono, con il break a 30 che esalta quanti si sono presentati al Country Club (che continua a ospitare il torneo anche se Oliviero Palma ha dichiarato non più sostenibili, per l’assurdità delle loro attuali regole, i 250). Le questioni critiche al servizio iniziano dopo, dal sesto game in poi: un game ceduto ai vantaggi dopo cinque palle del controbreak è sufficiente a dare il via a una lunga battaglia che, però, porta Zidansek a trovare il 6-4.

La slovena sale subito sul 2-0 sempre con lo stesso canovaccio di un game lungo sul servizio di Grant, che però si riprende il maltolto a 15, poi annulla due chance dell’1-3 e pareggia. Quasi identico il film poco dopo, con l’italiana che perde la battuta però a 15 e riprende in mano la situazione ai vantaggi. Si arriva a un tie-break che non brilla per costanza, anche se a un certo punto l’azzurra sembra poter agganciare il terzo set: risale da 1-4 a 5-4, ma di lì arrivano tre punti di fila e il match per Zidansek.

La slovena non si presentava da cinque anni in Sicilia, e questa è la terza sua partecipazione al torneo, in cui non è mai andata oltre il secondo turno. L’Italia può fondamentalmente contare ancora su Dalila Spiteri e Silvia Ambrosio. Testa di serie numero 1 è l’egiziana, specialista del rosso, Mayar Sherif.