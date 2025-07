Tuffi, Tocci/Marsaglia fanno sperare per cinque tuffi. Oro Cina nel sincro dai tre metri

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia fanno sognare per cinque rotazioni, ma alla fine un errore li fa terminare al quinto posto del sincro maschile dai tre metri ai Mondiali di tuffi in corso di svolgimento a Singapore. Medaglia d’oro per la coppia cinese Wang Zongyuan e Zheng Jiuyuan, argento per i messicani Juan Manuel Celaya Hernandez e Osmar Olvera Ibarra e bronzo per i britannici Jack Laugher ed Anthony Harding.

Wang/Zheng hanno concluso con il punteggio di 467.31, complice anche un uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo da 91.35 e poi soprattutto uno strepitoso quadruplo e mezzo avanti da 99.18. Cinesi di un altro pianeta, ma anche i messicani hanno completamente staccato la concorrenza con un punteggio di 449.28 con un doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 95.94 punti.

La lotta per il bronzo è stata veramente avvincente, con anche gli azzurri presenti. Alla fine a salire sul gradino più basso del podio ci sono saliti i britannici Jack Laugher ed Anthony Harding, che sono stati veramente solidissimi, concludendo alla fine con il punteggio totale di 405.33. Quarta posizione per gli ucraini Kiril Boliukh e Stanislav Oliferchyk con 387.99 punti.

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno terminato al quinto posto con 375.60. Gli azzurri sono sempre rimasti attaccati ai britannici, poi purtroppo hanno sbagliato il quadruplo e mezzo avanti con un errore grave in entrata di Tocci. Alla fine sono arrivati solo 60.42 punti, con gli azzurri che sono stati anche superati dagli ucraini.

Sesta posizione per gli americani Grayson Campbell/Jack Ryan (374.82) davanti ai neozelandesi Frazer Taverner/Liam Stone (361.11) e ai tedeschi Timo Barthel/Moritz Wesemann (319.89), che addirittura hanno preso zero nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato.