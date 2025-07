Tuffi, Sarah Jodoin di Maria conquista la finale dalla piattaforma ai Mondiali

Sarah Jodoin di Maria stacca il biglietto per la finale dalla piattaforma ai Mondiali di Singapore. Dopo essersi salvata ieri per il rotto della cuffia nell’eliminatoria, l’azzurra ha vissuto un’altra giornata altalenante, riuscendo comunque a chiudere in undicesima posizione e a centrare così la qualificazione.

A dominare la semifinale è stata la cinese Chen Yuxi, che ha concluso con il punteggio totale di 394.65. Una prestazione fenomenale dell’asiatica, che ha fatto la differenza fin da subito con il triplo e mezzo avanti carpiato (81.00) e il triplo e mezzo ritornato raggruppato (81.60).

Seconda posizione per la nordcoreana Jo Jin Mi (348.10) davanti alla tedesca Pauline Alexandra Pfeif (340.75) e alla cinese Xie Peiling (317.50), con quest’ultima che ha sbagliato clamorosamente il doppio e mezzo rovesciato carpiato (37.50). Quinta posizione per la canadese Katelyn Fung (314.80), che ha preceduto l’australiana Ellie Cole (312.00) e le americane Ella Rosselli (311.80) e Bayleigh Cranford (310.15).

Undicesimo posto per Sarah Jodoin di Maria, che ha termina con un punteggio complessivo di 292.30. La campionessa europea in carica ha sbagliato il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (46.40) per poi riprendersi con il triplo e mezzo avanti carpiato (70.50). Bene anche il triplo e mezzo ritornato raggruppato (65.60), chiudendo poi con il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale (57.60) e poi con il doppio e mezzo indietro carpiato (52.20).

La finale sarà in programma alle ore 12.15 e sicuramente Jodoin di Maria punterà a migliorarsi rispetto alla semifinale. L’obiettivo è quello di realizzare finalmente una gara pulita senza errori, in modo magari da avvicinare anche la Top-5.