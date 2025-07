Tuffi, Sarah Jodoin Di Maria approda in semifinale dalla piattaforma per un soffio nei Mondiali 2025

Come si suol dire, qualificazione per il rotto della cuffia in semifinale per Sarah Jodoin Di Maria, impegnata nella fase di qualificazione della gara femminile dalla piattaforma, valida per i Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. L’italo-canadese ha centrato l’obiettivo, concludendo la sua eliminatoria in diciottesima posizione (ultima utile per il pass) con lo score di 267.85.

Ha fatto fatica la campionessa d’Europa in carica a trovare il ritmo e i 51.20 punti nel doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo sono stati un segnale. Tante sporcature nel resto delle rotazioni, considerando gli errori nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (46.50) e nella verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo (46.40).

Il miglior tuffo della nostra portacolori è stato il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato con cui ha ottenuto 67.20. Servirà cambiare registro domani nel penultimo atto e fare decisamente meglio. L’obiettivo sarà andare oltre quota 300 punti come accaduto nella competizione continentale, ricordando il suo successo con 324.85.

Per il resto, solito dominio cinese con Chen Yuxi e Xie Peiling a guidare le fila con 396.50 e 337.50. Impressionante soprattutto Chen, visto quanto ottenuto con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (80.00) e la verticale con triplo salto mortale indietro raggruppato (87.45). Alle loro spalle, le più immediate inseguitrici sono state la nordcoreana Jo Jin Mi (323.50) e la tedesca Pauline Alexandra Pfeif (310.95).