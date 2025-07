Tuffi, Raffaele Pelligra ottavo nella finale dalla piattaforma a Bolzano

Ultima giornata di gare nel Meeting internazionale di tuffi a Bolzano. Una presenza per gli azzurri limitata quest’oggi, considerando le quattro finali andate in scena. Solo Raffaele Pelligra era in gara nella sfida dalla piattaforma e il tuffatore tricolore ha concluso in ottava posizione col punteggio di 305.30.

Una rotazione in cui degli errori gravi ci sono stati nelle esecuzioni del triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (39.60) e del triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (34.50). Miglior tuffo è stato quello conclusivo, ovvero il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (65.60). La gara è stata vinta dall’americano Max Weinrich (436.00) a precederei il russo Sandro Rogava (428.50) e il canadese Kash Tarasoff (390.05).

Nelle altre finali, il Team Event è stato griffato dagli USA. Sophia Verzyl, Jack Ryan, Anna Lemkin e Kylie Flory hanno totalizzato 364.85 a precedere la squadra canadese (345.10) e quella russa (342.55). Nella sfida del sincro mixed dai 10 metri il duo russo formato da Elizaveta Kanso e Mark Pustovalov si è imposto con 275.10 davanti ai tedeschi Jazzelle Eikermann e Tom Laszlo Waldsteiner (238.59).

In conclusione, nell’altra gara dal sincro mista dai tre metri, la coppia statunitense Luke Sitz e Sophia Verzyl ha prevalso con lo score di 288.09, precedendo i russi Viktoria Frolova e Aleksandr Cherepakhin (273.90) e i teutonici Emily Steinhagen e Lou Noel Guy Massenberg (251.52).